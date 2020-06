Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Daarbij is nog kans op een enkele bui, maar de meeste plekken houden het droog. Het wordt tot 17 graden aan de kust en 19 graden elders.

Er staat ook een matige, soms nog vrij krachtige noordwestelijke wind. Zondagavond en -nacht is het lichtbewolkt tot helder. Het koelt af tot 10 graden.

Zomerser weer keert terug

Maandag en dinsdag kunnen er nog enkele verspreide buien vallen en de maxima klimmen opnieuw tot 18 à 19 graden.

Later in de week keert het zomerse terug met opnieuw hogere temperaturen. De kans op een plaatselijke regen- of onweersbui neemt dan wel opnieuw toe.