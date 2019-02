Afwisselend opklaringen en wolkenvelden

Vanavond en vannacht blijft het rustig weer. De minima dalen tegen de ochtend naar zo’n 3 graden. Het kan wat nevelig worden.

Morgen wordt een lentedag. De zon is er volop bij, al verschijnen er af en toe nog wel een aantal wolken. De maxima pakken verder winst en komen op 14 graden uit.

Tegen vrijdag noteren we gemakkelijk 15 graden en is er volop zon.

Ook het weekend is zonnig, zacht en droog. Zowel zaterdag als zondag komen we hoog in de dubbele cijfers terecht met maxima van 14 tot lokaal 17 graden.