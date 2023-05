Aangename lentedag met veel zon

Vandaag en morgen is het vrij zonnig tot zonnig, maar soms trekken ook wolkenvelden voorbij. Met maxima die oplopen naar 17 tot 18 graden op vrijdag.

Vooral vandaag is er veel wind.

De noordelijke wind trekt aan, aan de kust zelfs naar een 5-6 Beaufort tegen het eind van de dag! Dat is erg veel wind. Verder is het vrij zonnig, al schuiven er soms ook wel wolken voorbij.

Vanavond en vannacht is het dan rustiger met een afnemende wind en minima die tegen de ochtend naar een graad of 8 dalen.

In het weekend zouden landinwaarts temperaturen tegen de 20 weer moeten mogelijk zijn, maar dan ook enkel landinwaarts want aan zee is het telkens een aantal graden koeler. De wind zou dan wel afzwakken en wat meer noordoost van richting worden.

Op zondag komen er tijdelijk weer meer wolken en … weer meer wind en de doortocht van een zwakke storing, maar regen brengt die niet.