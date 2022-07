Vandaag halen we maxima tot 25 graden. In de voormiddag kan er nog een kleine bui vallen, na de middag komt de zon zich weer meer tonen. Er staat wel een vrij krachtige westenwind, met aan zee zelfs rukwinden tot 60 km per uur.

Vanavond en vannacht neemt die wind in kracht af en koelt het tegen de ochtend af naar een 15-tal graden.

Morgen en woensdag zijn minder warme dagen Morgen is er in de ochtend nog vrij veel bewolking. Na de middag is het droog en vrij zonnig bij zo’n 20 graden aan zee en tot 22 graden landinwaarts. Woensdag zien we eenzelfde weerbeeld.

Vanaf dan lopen de temperaturen geleidelijk aan weer op met veel zon, met in het weekend maxima die richting 30 graden gaan.