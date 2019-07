1722 actief: veel neerslag, hagel en fikse windstoten op komst?

Het noodnummer 1722 is tot minstens zaterdagavond actief. Er worden onweersbuien verwacht die in aantal en verspreiding toenemen.

Daarvoor waarschuwt de provincie via Facebook, op hun Facebookpagina 'Noodplanning West-Vlaanderen'.

" De onweersbuien zijn aanvankelijk eerder lokaal, maar nemen stilaan in aantal en verspreiding toe. Er is gevaar voor veel neerslag, hagel en fikse windstoten. Meld eventuele schade of wateroverlast via het nummer 1722 zodat de telefoonlijnen van de noodcentrale 112 (brandweer en ziekenwagen) en 101 (dringende politiehulp) vrij blijven voor levensbedreigende situaties!" luidt het.

Donderdagavond al lokale schade

Ondermeer in Wevelgem en Lauwe zorgden korte stormen donderdagavond al voor wat schade. Een garage werd er tot puin herleid, dakpannen kwamen los en tuinmeubelen waaiden weg. Gelukkig vielen er geen slachtoffers. Lees hier meer.