17 graden, de zon krijgt het wel moeilijk

Vandaag krijgen we eerst vrij veel zon, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft erg zacht met maxima tot 17 graden, bij een matige, soms vrij krachtige zuidelijke wind.

Ook vanavond en vannacht is er veel bewolking met zelfs kans op een drupje regen. De minima zitten rond een erg zachte 9 graden.

Ook morgen halen we 17 graden, de stevige zuidelijke wind en de wolkenvelden nemen we er opnieuw bij. Woensdag zouden we zelfs 19 graden halen. Nog tot het midden van de week houdt het vroege lenteweer aan met een aantal dagen met maxima van 15 graden en meer. Het is daarbij vrij zonnig.

