12 graden maar wel wat regen

Vanavond en vannacht is het bewolkt met perioden van regen of motregen. De minima dalen amper onder de 10 graden.

Morgen zijn er eerst in de ochtend nog perioden met regen en buien. Het blijft met 12 graden erg zacht bij een wat hardere zuidwestelijke wind.

Ook tijdens het weekend blijft het zacht met maxima die makkelijk naar een 10-tal graden oplopen. Het is dan wel wisselvallig. Zaterdag is er overdag kans op een verspreide bui, zondag is er in de ochtend tijdelijk meer regen. Na de middag is het dan wel weer overwegend droog.