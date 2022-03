NIEUWSOVERZICHT WEEK 9: BLIKVANGERS VAN AFGELOPEN WEEK

De oorlog in Oekraïne zet een enorme druk op de prijzen van grondstoffen, meststoffen en graan. Oekraïne is de grootste producten van graan in Europa. De prijs van graan vandaag is sinds mensenheugenis nooit zo hoog geweest. En dat zullen we met zijn allen voelen in onze boodschappenmand. Graan is immers ook het hoofdbestanddeel van het veevoeder.

Ook de prijs van brood zal mogelijk stijgen