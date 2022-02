Nieuwsoverzicht week 5: bekijk de hoofdpunten van afgelopen week

Niet helemaal mee met het West-Vlaamse nieuws afgelopen week? Maar toch benieuwd wat er in de provincie is gebeurd? Niet getreurd, we geven je een overzicht van de meest opmerkelijke nieuwsverhalen.

In dit weekoverzicht blikken we terug op de hoofdpunten van de eerste week van februari. In Waregem is een vrouw gewelddadig om het leven gekomen en we vierden feest in Lichtervelde, waar wereldkampioen Joran Wyseure als een held werd ontvangen.