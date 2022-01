Nieuwsoverzicht week 4: bekijk hier de hoofdpunten van afgelopen week

"Als je huisdier niet meer naar huis komt, zoek dan altijd eerst bij een dierenasiel in je buurt." Dat is de oproep van dierenasiel Het Blauwe Kruis in Brugge, nadat de hond Barry vier weken in het asiel verbleef, nadat hij verloren was gelopen. Na vijftien dagen is een hond automatisch eigendom van het asiel.