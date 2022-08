Nieuwsoverzicht week 31: blikvangers van afgelopen week

Aan zee zijn de maand juli 879 mensen, en dan vooral kinderen, verloren gelopen. Dat blijkt uit cijfers van de kustreddingsdiensten. "Dat is bijna dubbel zo veel als vorig jaar in juli en al meer dan de volledige zomer van 2021", zei An Beun van IKWV vorige week.

In Oostende liepen de meeste mensen verloren op het strand: 444. Daar is er intussen ook een centraal opvangpunt op het strand om verloren gelopen kinderen op te vangen. De stad gebruikt ook pictogrammen voor anderstalige mensen en zet het beachteam in om verdwaalbandjes uit te delen.