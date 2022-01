Nieuwsoverzicht week 2: bekijk hier de hoogtepunten van afgelopen week

Dinsdagavond moest de brandweer van de zone Fluvia uitrukken voor maar liefst vier schouwbranden: eerst in Bissegem, daarna in Heule en nog twee in Avelgem. Woensdagavond nog eens hetzelfde verhaal in Veurne. Door de hoge energieprijzen stoken we meer en branden we een vuurtje in de haard. Maar dat leidt vaak tot schouwbranden.

Bekijk de tips van de schouwveger in onze reportage.