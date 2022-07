Nieuwsoverzicht: blikvangers week 28

Sinds februari zit de ngo-medewerker Olivier Vandecasteele uit Oostduinkerke vast in een Iraanse cel. Volgens zijn familie is hij onschuldig en ziet hij enorm af in de cel. "Hij kwijnt al bijna vijf maanden in volledige afzondering weg in de cel."

Volgende week komt de Irandeal op tafel in de Kamer. België kan zo Olivier Vandecasteele ruilen voor een Iraanse gevangene bij ons.