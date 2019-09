Zonnige start ManiFiesta in Bredene

Feest van de Solidariteit

Nazomeren gebeurt dit weekend op ManiFiesta waar maar liefst meer dan 160 activiteiten gepland staan. Verschillende sprekers nemen dit weekend het woord om de problematiek rond sociale en economische thema's aan te kaarten. Onder andere Juliana Lumumba, dochter van de vermoorde president Patrice Emery Lumumba, en Dilma Rousseff, voormalig presidente van Brazilië, vertellen hun verhaal. Maar ook dans krijgt een centrale plaats op het Festival van de Solidariteit. Het is bovendien een unieke kans om iedereen te ontmoeten die zich met solidariteit betrokken voelt.

Verbondenheid

Zowel jong als oud voelt zich thuis op dit festival. Genieten van de eerste herfstdag met een fair trade virgin mojito in de hand of een cursus zelfverdediging volgen, het is allemaal mogelijk op ManiFiesta. Ook is het de ideale gelegenheid om lekkernijen van over de hele wereld te ontdekken en je als bezoeker verbonden te voelen met andere culturen.

Duurzaamheid centraal

Viva Salud, een Belgische ngo, komt op voor het recht op gezondheid en speelt ook een centrale rol op ManiFiesta. Bezoekers kunnen hun herbruikbare beker schenken aan Viva Salud om op die manier de projecten te steunen.

Heb je op deze zonnige herfstdag nog niks gepland? Er zijn nog steeds tickets beschikbaar voor ManiFiesta.

Fotogalerij