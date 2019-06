Warme start van Batjes Roeselare

Naar jaarlijkse traditie schoot het feest in gang met het reuzevat Rodenbach, het streekproduct bij uitstek. Voor de 33e keer konden Roeseloarenoars en bezoekers hun glas talrijk laten vullen door het bordeauxrode bier. Intussen zorgde Discobar 8800 voor wat klassiekers om de heupen op te warmen.

Eerst werken, dan genieten

Wie nog geen zin had om te dansen, kon zich uitleven in de Ooststraat, de bekende winkelstraat. De komende dagen mogen de winkeliers hun deuren openhouden tot 21u, een welgekomen kans voor de handelaars. Iets wat Trui beaamt: " Het vormt een beetje het begin van de solden. Met het mooie weer hoop ik op genoeg volk. Eerst hard werken om daarna te genieten!" Rik woont al sinds kindsaf in Roeselare. De Batjes staan vastgepind in zijn agenda. "Dat is een traditie. Wij zijn een stad van commerce. Ik geniet van de gezelligheid en hoop dat de mensen hier evenzeer zullen genieten de volgende dagen."

Gisteren gingen de Batjes in Roeselare van start. Thijs Lambert ging met een paar vrienden gaan proeven van den Rodenbach!



Batjes nog tot maandag: braderie, foodtrucks, animatie, muziek.@FocusWTV pic.twitter.com/HiFzfjSkfW — Nick Vandierendonck (@TheNicker97) 22 juni 2019

Iets na 20u30 tillen The Amazing Flowers het sfeergehalte ferm de lucht in. Met hun covers en enthousiasme proberen ze de Roeselaarse beentjes los te gooien, met succes! Hoe langer het optreden duurde, hoe meer handjes de lucht in gingen. Of je nu toekeek vanop een terrasje of in het midden van het publiek stond, je kon niet anders dan meezingen met de ene klassieker na de andere. De zon zakte weg achter de gebouwen, maar de temperatuur deed dat helemaal niet!

Gratis oordopjes

Voor wie de volumeknop te luid stond, kon terecht bij de RSL Caravan? Je kon er niet enkel gratis oordopjes krijgen, maar ook water, condooms of je gsm opladen. De honger werd gestild met een hamburger, een hotdog of een snack op één van de talrijke terrasjes op en rond de Grote Markt.

Na een nieuw intermezzo van Discobar 8800, maakte Studio Brussel DJ Gunther D zijn opwachting. In sneltempo volgde de ene dansplaat na de andere en Roeselare genoot met volle teugen. Net daarvoor takelden ze het intussen leeggedronken Rodenbachvat weg van het plein. Een mooie eerste avond die naar meer smaakt! Nog tot en met maandag kun je langsgaan bij de Batjes.

Wie de sfeer wil herbeleven, kan terecht op onze Instagrampagina. Tussen onze hoogtepunten vind je een verwijzing naar de Batjes!