Waregem Koerse bundelt prestige en amusement

Van dichtbij bewonderden zo'n 35.000 bezoekers dinsdag het sportieve spektakel in een volle hippodroom op Waregem Koerse. De ene kwam uit liefde voor de paardensport terwijl de andere zijn beste outfit uithaalde of simpelweg meedeelde in de feestvreugde.

Van de eerste koers in de namiddag tot de laatste in de avond ging de show in Waregem onafgebroken door. De bevlogen commentator vertaalde de actie van de jockeys moeiteloos voor het publiek. Volgens het protocol omkaderden parades, opvoeringen en plechtige prijsuitreikingen de actie op de renbaan. Als de jockeys van hun paard stapten, verschoof de aandacht naar de creatieve hoeden of de bookmakers.

Bekende jockeys

In de vroege namiddag kwam de 176ste verjaardag van Waregem Koerse op gang en namen vips en andere tickethouders plaats in de loges en tribune. Ook naast de piste dikte de menigte aan. Traditioneel proeven ook bekende Vlamingen van het gereputeerde evenement. Vertrouwde sportgezichten als Emma Meesseman, Jelle Vossen en Jens Debusschere zetten zich zelfs schrap in een sulky of kar achter een renpaard. Dat deden ze in de Horse Race 4Brain die onderzoek naar hersenaandoeningen in de kijker moet zetten.

Debusschere amuseerde zich en ziet gelijkenissen tussen de paarden- en de gewone koers. "Je ziet soms een paard heel dicht bij je komen maar je kan geen elleboog uitdelen", grapt hij. "Het geeft zeker een adrenalineboost."

Grote Steeple-Chase

Premier Alexander De Croo en federale ministers Van Peteghem en Crevits keken toe hoe Angelo Zuliani op het toppaard Polinuit voor het tweede jaar op rij de Grote Steeple-Chase op zijn naam zette. Tijdens de zenuwslopende race leefden de toeschouwers hoorbaar mee. Polinuit was vooraf een verstandige gok maar een deel van de weddenschappen rekende ongetwijfeld zonder succes op de paarden van de gerenommeerde Franse trainer Patrice Quinton. Achteraf sprong de winnaar ook dit jaar voor de poserende kandidates van Miss België in de Gaverbeek, die als hindernis deel uitmaakt van de steeple.

Feestdag

In de hoedencompetitie draait het niet om snelheid maar om schoonheid. Vrouwen die met een lovenswaardige hoed rondlopen, verdienen een ticket om voor de jury te verschijnen. Daaruit bleek Isabelle Verlodt uit Steenkerke bij Veurne de fraaiste hoed te dragen. Ondernemer Willy Naessens organiseert de wedstrijd en deelt 10.000 euro aan prijzen uit aan de winnares.

In groep of met twee ontspanden aanwezigen van Waregem en daarbuiten met een cola, pintje of glas champagne in de hand. Voor de inwoners van de stad is het een jaarlijkse feestdag om de zomer mee af te sluiten. Daarbij vormt het ook de climax van de Waregem Koerse Feesten die een week lang duurden en de stad ook op muziek en comedy trakteerden. Vuurwerk aan de Elindusarena zette dinsdagavond de kers op de taart.

