Wannes Cappelle en Nicolas Callot geven intiem winterconcert

De zanger kennen we vooral van zijn performances bij het Zesde Metaal. Nu dat project even op een laag pitje staat, vond Cappelle de tijd om samen met pianist Nicolas Callot de Duiste teksten van Schubert te vertalen. Dat deden ze in het unieke West-Vlaams.

Het concert was een mooie afsluiter van de tiende editie van Festival van Vlaanderen Kortrijk.

Intiem winterconcert

De gezellige kerk van Sint-Denijs was de perfecte plaats voor dit intiem winterconcert. Ook het publiek kon de combinatie tussen klassieke muziek en het West-Vlaams smaken. Cappelle speelde met zijn stem en bracht de liederen alsof hij er al jaren mee bezig is. Hij praatte alles heel charmant en rustig aan elkaar, zoals we van de West-Vlaming gewoon zijn.

Jammer dat het voorlopig de eerste en laatste samenwerking is tussen de twee. Callot zoog je bijna mee in de liederen met de piano forte. De kerkelijke omgeving versterkte dat gevoel. Achteraf was er in de tuin van de kerk nog plaats voor een gezellige babbel en een drankje. Ondanks de lenteachtige temperaturen, zeker toch een geslaagd winterconcert!

