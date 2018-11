Verslag: op en top West-Vlaamse avond in La Brugeoise

Spektakel in een industrieel decor

Heel wat bekende West-Vlamingen vonden gisterenavond de weg naar La Brugeoise. In de omgebouwde turbinezaal konden de gasten genieten van een gala-avond in een industrieel decor.

Drumspirit opende de avond met een knal. Het percussie-ensemble uit Dadizele verbaasde iedereen tijdens ‘Belgium’s Got Talent’ en deed dit opnieuw gisterenavond. Het enthousiasme van de performers en het perfect getimede tromgeroffel zorgden voor een waar spektakel.

Het evenement werd gepresenteerd door Lieven Verstraete, die voor de gelegenheid in het West-Vlaams sprak. Andere bekende gezichten zoals de gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en comedian Gunter Lamoot staken hun accent ook niet onder stoelen of banken.

Van ‘lekt me liptje’

Naast een spectaculaire performance konden de gasten ook genieten van een al even spectaculair menu met streekproducten. De leerlingen van hotelschool Ter Groene Poorte zorgden ervoor dat de bediening tip top verliep.

Het ‘specialleke’ van de avond was toch wel het dessert. Dominique Persoone zorgde ervoor dat de gasten West-Vlaanderen op hun bord kregen. En dat mag je letterlijk interpreteren. De Brugse chocolatier zorgde voor een dessert in de vorm van de kaart van West-Vlaanderen. De gasten konden die kaart ook in een zakje steken en meenemen naar huis om later op te eten. Persoone legde met plezier uit dat dit een verwijzing is naar de typisch West-Vlaamse uitdrukking ‘stikt ‘em in je zak’.

Wim Lybaert vertegenwoordigt onze provincie

‘Le moment suprême’ van de avond was de bekendmaking van de eerste West-Vlaamse ambassadeur. Er waren tien genomineerden, maar er kon natuurlijk maar één iemand de prijs in de wacht slepen. Dat werd televisiemaker Wim Lybaert. De Bruggeling was verrast, maar zeer gelukkig dat hij zich ambassadeur van zijn provincie mag noemen. Na de bekendmaking zei Lybaert dat hij nog geen concrete plannen had, maar dat hij de provincie met trots zal vertegenwoordigen. Hij eindigde de avond met een lekkere Brugse Zot, en ik kan hem geen ongelijk geven.