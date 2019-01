Venetië komt dichtbij dankzij de Costumés in Brugge

Venetiaanse kostuums lokken nieuwsgierigen

Om klokslag 14 uur deze namiddag vertrok de Venetiaanse stoet in hartje Brugge. Van onder de Halletoren tot aan het Zand en terug, een heuse wandeling door de kleine straatjes van de stad.

De stoet bestaat uit een internationale groep van 100 mensen, verkleed volgens de Venetiaanse carnavalsregels. Niet enkel West-Vlamingen, maar ook talloze toeristen uit binnen- en buitenland vergaapten zich aan de prachtige kostuums.

Venetië van het noorden

Het is uiteraard geen toeval dat de stoet door Brugge, het Venetië van het noorden, trekt! De historische sfeer in Brugge leent zich uitstekend voor de Venetiaanse kostuums. Het levert prachtige plaatjes op, zoals je hieronder in de fotogalerij kan zien.

Zoals het hoort, waren de kostuums perfect gedecoreerd volgens de Venetiaanse carnavalsregels. Een vleugje muziek maakte het geheel compleet en zorgde ervoor dat de figuranten nog beter in hun rol zaten.

Wil je een selfie met een van hen? Dat kan heel gemakkelijk achteraf. De stoet eindigt altijd waar ze begonnen is, en op het eindpunt maken de figuranten graag nog even de tijd voor wat foto's.

Als je zelf de stoet of de nocturne wil zien, kan dat nog dit weekend. Zaterdagavond (18.30 uur) is er een nocturne op het podium op de burg. Zondag is er nog een stoet om 10 uur en om 14 uur. Zeker de moeite waard!

Klik hier voor meer informatie en de routes van de parades.

Fotogalerij Venetiaans carnaval