Veel tuinliefhebbers op TuinXpo in Kortrijk

Nu het officieel lente is en we voorzichtig de eerste zonnestralen mogen voelen, knappen heel wat mensen hun tuin op. Een bezoekje aan een tuinbeurs is tijdens die periode dan ook de ideale weekendactiviteit. Want of je nu van plan bent je tuin volledig opnieuw aan te leggen of je enkel op zoek bent naar die ene perfecte tuinzetel, op de TuinXpo vind je het ongetwijfeld. Het is bovendien de ideale beurs om inspiratie op te doen. Je spot er nieuwe tuintrends en ontdekt welke bloemen en planten jouw tuin een frisse toets geven.

“Onnoemelijke meerwaarde”

Ik merkte dat zowel jong als oud van een propere, welaangelegde tuin houdt. Een jong koppel dat net een nieuw huis bouwde, informeerde op de TuinXpo naar zwemvijvers en zwembaden. Ze noemden het de ultieme afwerking voor hun droomhuis. Oudere koppels daarentegen zijn vaak op zoek naar degelijke tuinmeubelen. “Een heuse investering, maar comfortabele tuinmeubelen geven een onnoemelijke meerwaarde aan je tuin”, zei een bezoeker.

Ook de tuinbouwschool van Kortrijk was aanwezig op de beurs. Een leraar noemde de beurs de ideale gelegenheid om hun richtingen te promoten. Zo gaven enkele leerlingen een workshop bloemschikken aan kinderen in ruil voor een vrije bijdrage. Daarnaast stonden er creaties van de scholieren uitgestald.

De TuinXpo loopt nog tot morgenavond in Xpo Kortrijk, hal 4. Een bezoek aan de beurs is gratis.