Uitwaaien op spetterend familiefestival in Bredene

Het sfeervolle Bredene Festivalt is een gezinsvriendelijk festival georganiseerd in het park 't Paelsteenveld. Er wordt sterk ingezet op straat- en kinderanimatie met een mooie mix van populaire muziek.

Gratis zomerfestival in badplaats

Dit weekend vindt de eerste editie van Bredene Festivalt plaats. Bredene Festivalt is sinds 2019 de vervanging voor het Afro C Festival. Onze festivalreporter genoot van dit familiefestival in een ongedwongen sfeer. De Ketnetband opende zaterdag 10 augustus het festival. Optredens van Abba Gold en Les Truttes zorgden voor heel wat ambiance en sfeer. Mercury Rising, een Queen tributeband, sloot de avond in stijl af.

Ook op zondag 11 augustus kan je genieten van leuke optredens op dit gratis festival. Zondag staat onder meer Raymond van het Groenewoud en Gers Pardoel op de planning. Wie honger heeft kan zich laten verleiden door het ruime aanbod van overheerlijke eetstandjes in de 'streetfood lane'.

Ecologisch en kindvriendelijk festival

Bredene Festivalt zet sterk in op straat- en kinderanimatie. Op de kinderweide is er vanalles te doen: circusinitiatie, workshop reuzenzeepbellen en waterpret in het zwembad. Daarnaast zorgen een kermis op wieltjes en grimecaravan ervoor dat de kindjes zich geen moment vervelen. Voor de echte durvers is er een heus klimparcours. Op de 'billenkarpiste' kunnen kinderen met een go-cart hun rijkunsten en verkeerskennis testen. Mini-bouwvakkers kunnen hun bouwtalent op 'De Werf' laten zien. Dit speelparcours wordt door en voor kinderen gebouwd: vijzen draaien, schuren, meten en waterpassen.

Bredene Festivalt is een groen festival. Door met herbruikbare bekers te werken hoopt Bredene de afvalberg tot een minimum te beperken. PET-flesjes worden ingezameld en gerecycleerd zodat de festivalweide netjes blijft.

Fotogalerij