TikTokhype nestelt zich in Kuurne

De Tiktok Dance Camp en terug naar school-actie in Kuurne blijkt een voltreffer. De dansinitiatie van Ring Shopping spreidt zich over drie dagen in september en is volledig uitverkocht.

Of het nu de banana van Shaggy was of de moves van Jason Derulo, je kon er de afgelopen maanden niet naast kijken. TikTok groeide uit tot dé hype van 2020. In mei rondde het al de kaap van 2 miljard downloads. Tientallen dansjes verschenen sinds de lockdown op de app. Talloze kinderen en jongeren, tot zelfs Jacques Vermeire, lieten zich verleiden tot het zichzelf aanleren van zo'n dansje.

Daar speelde Ring Shopping in Kuurne gretig op in. Met de Tiktok Dance Camp konden geïnteresseerde jonge dansers tussen 6 en 15 jaar zich gratis aanmelden voor een initiatie. Vandaag vond de eerste sessie plaats.

Groot succes

De jongeren krijgen tips en tricks van Gill Require, bekend van The Voice van Vlaanderen en So You Think You Can Dance. Dansjes worden op kindvriendelijke én coronaveilige manier aangeleerd. Snel zijn was dan ook de boodschap. Zowel de sessie van vandaag, als deze van 9 en 12 september waren in geen tijd volzet.