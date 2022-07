Theater Aan Zee zet jubileumeditie feestelijk in

De eerste avond van de 25 ste editie van Theater Aan Zee in Oostende is zoals het past een feest geworden. Een inventieve en muzikale openingsshow op de vijver van het Leopoldpark trapte het festival af.

Tientallen bescheiden en minder bescheiden locaties, van het strand tot de Grote Post, doen elf dagen lang dienst voor niet enkel theater, maar ook dans, muziek, literatuur en meer. Theater Aan Zee heeft tot in het buitenland een sterke reputatie opgebouwd en is voor jong talent de uitgelezen plek om zich te tonen.

Opening op water

Zoals de voorbije jaren vormt het Leopoldpark in het centrum van Oostende opnieuw het middelpunt van alle activiteiten. Daar bevindt zich rond de vijver Café Koer. Op het terras vinden Oostendenaren, theaterliefhebbers en bekende acteurs en actrices opnieuw hun ritme op de culturele hoogdagen voor de badstad. Ze kunnen er cocktails drinken, gezonde schotels bestellen of een vettige hamburger naar binnen spelen.

Op het water bij de ontmoetingsplaats zette een openingsshow de jubileumeditie van het festival in beweging. Die begon indrukwekkend met het drijvende Stadskoor dat de inleidende gezangen van Stromaes L’enfer bij het publiek fors deed binnenkomen. Nadat de paalhut of het festivalhuisje verdween in de rook, stak ook een tweede vlot van wal met daarop Louise Van den Eede. Zij had de eer om als eerste van de dagelijkse dirigenten de bezoekers toe te spreken. Onder goedkeurend oog van cabaretier en poëzieliefhebber Wim Helsen, bracht ze weliswaar met een geplaagde micro een tekst over haar innerlijke zeestorm. Indieband VITO gaf tot slot nog wat pit aan het startschot van de cultuurmarathon.

Bezwerende dansfuif

De eclectische performance ‘Into The Open’ van het muzikale dansgezelschap Voetvolk gold woensdagavond als een tip van de kenners. De groep kreeg van de organisatie de nieuwe locatie Spoor 2, een goedgevulde loods naast de spoorweg. Intrigerend startten de dansers nog met enkele lichamelijke uitbarstingen, maar wat volgde, werd steeds intenser en meer bezwerend. Uiteindelijk mondde de bravoure uit in een bevrijd publiek dat zelfs mee op het podium mocht losgaan. “Mensen sprongen op en neer en dansten uitbundiger dan ze misschien zouden doen op Rock Werchter”, getuigt fan Hanne achteraf. “Het was dik feest.”

Fotogalerij