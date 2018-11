Stunts tijdens INTO the WOODS

Ook dit jaar vond in Ice Mountain in Komen het snowboardevenement INTO the WOODS plaats. Onze reporter ging een kijkje nemen.

Warme handschoenen, dikke laarzen en mijn dikste winterjas: dat was de ideale outfit geweest om een namiddagje in Ice Mountain door te brengen. Maar in tegenstelling vergat ik mijn muts en handschoenen en koos ik voor gewone winterlaarzen. Gelukkig zijn snowboarders de gezelligste mensen om een babbeltje mee te slaan, en kon ik ter plaatse een stevig paar snowboardlaarzen lenen. Klaar om de piste te betreden!

INTO the WOODS is een wedstrijd waar iedereen aan kan deelnemen. Tijdens zogenaamde JAMM-sessies selecteert de jury de beste tricks. Als niet-snowboarder vond ik het een groot spektakel. Soms verliezen de snowboarders hun evenwicht en vallen ze, maar meestal staan ze terug recht en gaan ze gewoon verder. De passie voor snowboarden primeert.

Kerst op de piste

Van over heel Vlaanderen komen jonge snowboarders hun zotste tricks tonen. “In de snowboardwereld kent iedereen elkaar en vormen we haast een familie. Net omdat weinig mensen de sport beoefenen zijn we zo’n hechte groep”, zegt jurylid Simon Vandepitte. De organisatie had de piste voor de gelegenheid met kerstdecoratie ingekleed. Zo konden de snowboarders zich amuseren tussen de kerstbomen en boomstammen. Een dj zorgde ondertussen voor een leuke streep muziek. “Ik vind het vooral leuk om het eens op te nemen tegen andere snowboarders”, stelt Quinten die aangesloten is bij een club in Wilrijk. Zelf is hij nog een kind en snowboardt hij nog op een iets kleiner board, maar hij kijkt heel erg op naar de grote talenten. Het is trouwens tijdens dit soort wedstrijden dat talent ontdekt wordt.

‘Cool’ event

Ook Stijn Urkens van Sneeuwsport Vlaanderen was aanwezig: “INTO the WOODS is een fantastisch evenement. Er waren 85 inschrijvingen voor de wedstrijd en dat maakt me trots. Onze sport heeft dit soort aandacht nodig en hoe meer kinderen er op een snowboard staan, hoe beter”.

