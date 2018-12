Sporten en genieten tijdens de kerstloop in Brugge

Gisterenavond vond in het prachtig verlichte stadscentrum van Brugge de achtste editie van de kerstloop plaats. Onze festivalreporter was er ook bij.

4500 sportievelingen

Het weer voorspelde niet veel goeds toen ik gisterenavond richting Brugge vertrok. De regen viel met bakken uit de lucht. Toen ik bijna in Brugge was, kwamen er nog bliksemschichten bij ook. Maar als bij wonder stopte het met regenen net voor de start van de achtste kerstloop.

Maar liefst 4500 deelnemers kwamen gisterenavond aan de start. De sportievelingen konden zes of tien kilometer lopen. De zes kilometer begon om acht uur, drie kwartier later ging de tien kilometer van start. Het startschot van beide rondes werd gegeven door niemand minder dan prins Laurent, die speciaal voor de kerstloop naar Brugge was gekomen.

Het was koppenlopen in het stadscentrum, want de 4500 deelnemers hadden ook heel veel supporters meegenomen. Vooral aan de start op de markt was het erg druk. Daarnaast brachten ook veel mensen een bezoekje aan de kerstmarkt. Ik zag heel wat lopers die voor of na de start gingen genieten van een hapje of een drankje. Wie na het sporten nog wat energie over had, kon zich uitleven op de schaatsbaan.

Lopen voor het goede doel in een sfeervol stadscentrum

De opbrengst van deze achtste editie van de kerstloop gaat zoals elk jaar naar een aantal projecten voor het goede doel. Dit jaar was de kerstloop een ‘SPECIAL LIGHTS EDITION’. Iedere deelnemer kreeg een verlichte kerstmuts en een verlicht armbandje. Dit zorgde voor een mooi beeld in de smalle centrumstraatjes, die voor de eindejaarsperiode prachtig verlicht zijn.

Ik sprak met een aantal mensen die voor de eerste keer deelnamen aan de kerstloop. Ze hadden goed getraind en waren vastberaden om de zes of tien kilometer tot een goed einde te brengen. Ondanks dat de kerstloop een sportevenement is, waren de deelnemers vooral enthousiast over de sfeer. De combinatie van sporten en genieten van het decor zorgde voor enorm veel ambiance in de Brugse binnenstad.