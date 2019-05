Sfeer en paardensport in Waregem

Gisteren vond in Waregem de eerste mixte meeting van het paardensportseizoen plaats. Onze festivalreporter ging een kijkje nemen op de hypodroom.

Eerste zondagsmeeting van het seizoen

Vorige week woensdag ging het nieuwe paardensportseizoen van start. Dit werd in Waregem extra feestelijk gevierd met de opening van nieuwe stallen. Gisteren vond de eerste zondagsmeeting plaats.

De vele jockeys en hun 150 paarden gaven het beste van zichzelf tijdens de verschillende draf- en galoprennen. Ik sprak met een jonge jockey die net twee proeven achter de rug had. Ze was blij dat de proeven goed waren verlopen en vond het evenement zeker voor herhaling vatbaar.

Genieten van de wedstijden

’s Morgen beloofde het weer niet veel goeds, maar in de namiddag was de zon er dan toch. Daardoor konden de vele vrienden en familie van de jockeys in het zonnetje genieten van de wedstijden en de sfeer.

Wie een hongertje had, kon smullen van pasta, soep of frietjes. Er werd ook gedacht aan de allerkleinsten. Terwijl de ouders naar de wedstijden keken, konden de kinderen zich uitleven op het springkasteel.

Fotogalerij