Safari Nomads op Wecandance

Opvallende outfits

Het strand van Zeebrugge was afgelopen weekend dé plaats voor influencers en fashionista's. Hier vond namelijk de zevende editie van WECANDANCE plaats. De dresscode dit jaar was 'Safari Nomads'. Een thema dat tot in de puntjes verzorgd werd en gekozen op basis van de Fashion Week in september. Denk aan trends zoals leopard print, kaki, beige tinten en utility suits.

Heel wat bezoekers besteden veel tijd aan hun look. Voor veel modebewuste mensen is WECANDANCE dan ook een festival om reikhalzend naar uit te kijken. Sommige personen zijn weken bezig met het zoeken naar de perfecte outfit. Onze festivalreporter gaf haar ogen de kost. Dierenprints, camouflagekleuren of safarihoedjes, leuk om te zien hoe het thema op verschillende manier werd geïnterpreteerd. De felle wind op het strand maakte de beleving van onze festivalreporter alleen maar beter. Opwaaiend zand deed het thema 'Safari Nomads' alle eer aan.

Totaalbeleving

Het festival heeft een extra podium dit jaar. Dit maakt een totaal van zes podia waar verschillende muziekgenres klinken zoals hip hop, techno, house en disco. Naast dj's is er ook live muziek op de Super 8 Live Stage. Het verkleedthema in combinatie met de vibe, de muziek en het strand maakt van WECANDANCE een uniek belevingsfestival in België. De Deense dj Kölsch sloot zondag als headliner het festival af. Verder traden zondag ook nog Damian Lazarus en Charlotte Adigéry op.

Naast muziek en mode is er ook aandacht voor gastronomie. Met 'Farm to Table' willen de organisatoren van WECANDANCE gezonde en seizoensgebonden festivalfood aanbieden met een gastronomisch accent. Nicolas Decloedt, Willem Hiele en Sean Uytterhaegen, drie topchefs, werken hierbij samen met West-Vlaamse landbouwers. Paul Morel, gepassioneerde mixologist, serveerde in Aircafé unieke en overheerlijke cocktails. Wat vind je van een Frozen Margarita met zeekraal?

Fotogalerij