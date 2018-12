Putteke Winter betovert De Gavers

De maand december is op gang geschoten. Wat er eigenlijk op neerkomt dat het wordt geaccepteerd je huis vol kerstversiering te hangen. Wie nog wat ideeën zocht, kon zich laten betoveren door Putteke Winter in De Gavers, Harelbeke.

Het concept leek al geslaagd op voorhand. Op een vrijdagavond het grote domein van De Gavers inrichten met allerlei lichteffecten, afgewisseld met leuke en soms imposante acts. Wie het lange parcours van een kleine twee uur iets té lang vond, kon even op adem komen bij de tussenstop. Daar kon je een verwarmende jenever, of een portie pasta krijgen.

Neonschoenen

Vooral de versierde bomen en grote lichtschermen sprongen in het oog. Bomen vol kabouters en speeltjes of neongekleurde schoenen, en schermen waar je ‘live’ kon meevliegen met een insect. Misschien een beetje vreemd als je het hier lees, maar zeker de moeite waard.

En dat was Putteke Winter in het algemeen, echt de moeite waard. Het is een gezellige uitstap voor het hele gezin. Zowel jong als oud genoot van de bloeiende kerstsfeer die rond De Gavers hing. Na de wandeling was er plaats voor nog een warme wafel of een glühwein in de grote tent. Een meer dan geslaagde editie, al kregen sommigen koude tenen naar het einde toe.

Wie nog meer van de sfeer wil opsnuiven, check dan zeker onze Instagram!