Praga Khan viert 30ste verjaardag in Oostende

Op zaterdag 9 november zag onze festivalreporter Praga Khan met Lords of Acid aan het werk tijdens een exclusieve dubbelshow in Kursaal Oostende.

New Beat pionier

In 1989 bracht Praga Khan zijn eerste single, ‘Bula, bula’, uit. De danceact was een ongezien succes in binnen- en buitenland. Recent tourde de groep rond Maurice Engelen vooral in de Verenigde Staten en Canada, maar hun dertigjarig bestaan vieren ze in eigen land.

Publiek vergaapt zich aan zangeres

Lords of Acid is het kinky techno project van Maurice Engelen en Olivier Adams dat een zekere rénommée heeft verworven door de sexy SM-stageshows. Lords of Acid warmde het publiek op met rauwe techno, electroclash, suggestieve teksten en uiteraard New Beat-invloeden. Marieke Bresseleers, frontvrouw bij Lords of Acid, zag er uitdagend uit en zoog alle aandacht naar zich toe.

Geslaagd jubileumoptreden

Dat Maurice Engelen een cultfiguur is die zijn plek verdient in de nationale en internationale muziekgeschiedenis wordt vanavond herbevestigd. Na een pauze begon Praga Kahn aan de set bijgestaan door sexy danseressen. De combinatie van erotiek en dans is het handelsmerk van Praga Kahn. Dolenthousiaste fans genieten van muzikale hoogstandjes en een visueel spektakel. Alle grote hits passeerden de revue: Power Of The Flower, Love, Breakfast in Vegas en Love U Still.