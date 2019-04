Plezier boven op BK Bubbleball

De zon was na een regenachtige derde editie in 2018 opnieuw minder prominent aanwezig dan gehoopt. Toch ontbrak het niet aan lachende gezichten in Kortrijk, want de sfeer was opperbest. Al vanaf 9u30 probeerden de teams elkaar letterlijk en figuurlijk van het veld te spelen.

Hilarische toestanden

Dat is namelijk het idee achter bubbleball. In een vijf versus vijf-onderonsje kruipen de voetballers zelf in een grote opblaasbare cocon. Een extra hulpmiddel om de tegenstander van het scoren te beletten of zelf bijvoorbeeld eerst de vijandige doelman hardhandig uit de weg te ruimen. Het zorgt vaak voor hilarische toestanden. Spelers die over de omheining vliegen of keepers die in hun eigen touwen hangen. Natuurlijk moet er ook gescoord worden, maar je merkt meteen dat de competitiviteit slechts bijzaak is.

Meer gaat het om ambikaliteit, plezier en een goeie sfeer. De drankjes vloeit dan ook rijkelijk, zonder wantoestanden. Voor een klein of groot hongertje kon je genieten van een Bubble Burger of Bubble Basta, welgekomen na een paar intense wedstrijdjes. De Musicbar verzorgde de plaatjes en met de Darts Soccer kon de traptechniek op punt gesteld worden.

Spannende finale

In de late namiddag kwam de zon uiteindelijk toch piepen. Net op tijd om de finale tussen regerend kampioen BEACH 10 uit Antwerpen en Whateverton uit Avelgem een extra glans te geven en de afterparty in te zetten. Uiteindelijk ging Whateverton met de beker lopen na een spannende 2-1 overwinning en haalde het zo van de 31 andere deelnemers.

