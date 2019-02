Paardenliefhebbers verzamelen op Flanders Horse Expo

Een weekend lang strijkt het grootste paardenevenement in zijn soort in de Benelux neer in de expohallen in Gent: de Flanders Horse Expo. Het evenement is een klassieker voor Belgische én buitenlandse liefhebbers van de paardensport. De Focus en WTV festivalreporter ging een kijkje nemen.

De Flanders Horse Expo loopt dit jaar van vrijdag 22 februari tot en met zondag 24 februari. Jaarlijks krijgt de beurs zo’n 25.000 bezoekers over de vloer. Dit jaar treden ook 2.300 paarden aan. Nog nooit eerder verzamelden zoveel paarden onder een dak sinds het ontstaan van de beurs.

Op de Flanders Horse Expo vind je alles voor de paardenliefhebber: van zadels en bitten tot informatie over paardenverzorging en paardenreizen. Daarnaast zijn er in de seminarieruimte tal van lezingen en workshops om je volledig in de paardenwereld te verdiepen.

Bovendien valt er ook op de verschillende pistes heel wat te beleven. Van jumping over dressuur tot disciplines en sporten waar je misschien nog niet eerder kennis hebt kunnen mee maken. De afstand tussen mens en dier is erg klein. Je kan heel dicht bij de paarden komen, al blijft de veiligheid van bezoekers en dieren uiteraard een prioriteit.

Een beurs met plaats voor topsport

Drie dagen lang vinden verschillende competities plaats in de hallen van Flanders Expo. Zo is er de internationale springcompetitie en de nationale dressuurwedstrijden. Naast de reguliere disciplines kun je ook demonstraties zien van minder bekende disciplines in het paardrijden. In de Reininghal zie je hoe westernpaarden letterlijk om hun as spinnen en andere unieke manoeuvres uitvoeren. Spektakel verzekerd!

Een beurs met plaats voor kinderen

Op de Flanders Horse Expo vind je voor elk wat wils. Ook de allerkleinsten werden niet vergeten. Een wedstrijdje touwtrekken tegen een paard, een demonstratie pony-horseball, trekpaarden met vliegende tapijten, … Je vindt het er allemaal!

Een beurs met plaats voor innovatie

Tijdens Flanders Horse Expo geven experten uitleg en demonstraties over de nieuwste trends en innovaties in de paardenwereld. Zo zorgden Fieldlab Paard en Ho(rse)Gent op vrijdagmiddag voor drie interactieve demonstraties over de laatste nieuwe trainingshulpmiddelen binnen de paardensport.

