Op zoek naar de ultieme studentenjob?

Een rasechte storyteller? Dan ben jij misschien de festivalreporter die we zoeken! Ga de uitdaging aan en schrijf je in voor onze jobbattle, in samenwerking met Agilitas.

De regionale zenders Focus en WTV staan al 25 jaar lang elke dag tussen de West-Vlamingen. Letterlijk dan. Het hele jaar door zijn we aanwezig op verschillende evenementen in West-Vlaanderen en daarbij hebben we hulp nodig. Via onze Jobbattle gaan we op zoek naar een festivalreporter (m/v).

De festivalreporter bezoekt events of activiteiten die een bezoekje waard zijn: de luidste festivals, de gezelligste feestjes of de stoerste party’s, het kan allemaal! Als festivalreporter ga je ter plaatse multimediaal de dialoog aan met de bezoekers én de thuisblijvers via onze website en onze sociale media.

Wie zoeken we?

Online verhalen brengen die aan de ribben blijven kleven: alleen een rasechte storyteller kan dat.

kan dat. Een ‘ smartphone enthusiast’ die zijn of haar smartphone geen seconde uit het oog verliest en er vlot filmpjes en foto’s mee maakt.

die zijn of haar smartphone geen seconde uit het oog verliest en er vlot filmpjes en foto’s mee maakt. Een sociale, open persoon die zonder angstzweet mensen durft aanspreken.

die zonder angstzweet mensen durft aanspreken. Creativiteit is jouw dada, je hebt een fascinatie voor muziek, cultuur en lifestyle en de online wereld behoort tot jouw natuurlijke habitat.

is jouw dada, je hebt een fascinatie voor en de behoort tot jouw natuurlijke habitat. Je hebt een vlotte en vinnige pen , en je schrijft foutloos.

, en je schrijft foutloos. In een team werken is helemaal je ding. Je communiceert vlot en bent niet bang om initiatief te nemen.

is helemaal je ding. Je communiceert vlot en bent niet bang om te nemen. Je volgt een hogere opleiding . Een link met marketing, communicatie of journalistiek is nuttig maar is geen must.

. Een link met marketing, communicatie of journalistiek is nuttig maar is geen must. Je bent in het bezit van rijbewijs B en bij voorkeur een eigen wagen.

en bij voorkeur een eigen wagen. Je vindt het niet erg om vaak op zaterdag of zondag te werken.en dat het hele jaar door. Uiteraard werken we met een team festivalreporters, zodat je niet elk weekend op zaterdag en zondag een opdracht hebt.

Je hebt goesting om ervoor te gaan

Jouw takenpakket

Je brengt ter plaatse verslag uit via onze website en sociale media.

Je schrijft één of meerdere teksten voor onze website over het evenement.

Je maakt en bewerkt ter plaatse leuke filmpjes met je smartphone.

Je maakt fotogalerijen met leuke foto’s.

Wat kunnen we jou bieden?

Je doet ervaring op in een dynamische nieuwsomgeving.

Jouw vakantiejob levert concrete, tastbare resultaten op. En ervaring die jou later ongetwijfeld van pas komt bij sollicitaties.

Je kan rekenen op een goede verloning.

Je krijgt in de aanloop van jouw studentenjob een boeiende workshop met heel wat tips & tricks.

Let’s battle!

Heb je goesting en interesse om je schouders hieronder te zetten? Ga de uitdaging aan en schrijf je in voor de Focus en WTV Jobbattle op zaterdag 4 mei. Bereid je voor op enkele proeven en bewijs meteen je digitale skills op Labadoux in Ingelmunster. Wij zorgen voor genoeg drank- en eetbonnen om de dag door te komen.