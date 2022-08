Oostendenaren vieren zotte Paulusfeesten

Op de 49 ste editie van de Paulusfeesten kunnen Oostendenaren opnieuw bijeenkomen om dans, muziek en straattheater te bewonderen. De Belgische rocklegendes van Red Zebra trapten de deur in van het volksfeest dat een week lang in het centrum aanhoudt.

Na Theater Aan Zee is Oostende nog niet uitgefeest. Zoals de traditie wil, trakteren de Paulusfeesten de inwoners van de badstad rond het Sint-Petrus-en-Paulusplein op een week extra amusement. De kinderen vergapen zich aan straatanimatie zoals de ontzagwekkende zeedieren die op de eerste dag over de pleinen bewogen. Exoot heet de kruising tussen een kreeft en robot die schijnbaar zelfstandig de bezoekers opzoekt. Van een grotere schaal was de reuzenvis die bovenop een speciale fiets plastic ballen uitspuwde als signaal dat we de oceaan vervuilen met ons afval.

Maf stellinghuis

Pal in het zicht, staat het wonderbaarlijke stellinghuis waar de organisatie een jaar aan werkte. Boven de festiviteiten kijken vier kamers met afzonderlijke inrichting uit op de Sint-Petrus-en-Paulus-kerk. Het decoratieteam vertrok vanuit het idee dat de ganse Paulusfeesten eigenlijk één huis symboliseert van alle Oostendenaren en creëerde daaruit de meest maffe constructie. Als de zon onderging, nam een DJ het kunstwerk over en gaf een lichtshow het pronkstuk van de Paulusfeesten een extra dimensie.

In de Place de Fret, de straat tussen de beide podia van het festival, staan uiteenlopende eetkraampjes opgesteld. Het authentieke Madam Kroket springt eruit en trekt de fijnproevers van de Oostendse garnaalkroket die dit jaar nog uitgeroepen is tot Eetbaar Erfgoed. Kerstverlichting en oplichtende kwallen gidsen het volk in het donker naar het aimabele Pauluspleintje waar er dan weer smakelijke zeeproducten in de aanbieding zijn. Scampiverkopers gaan er de concurrentie aan met de aan te raden calamares of de geliefde mosselen.

Waar het Pauluspleintje de eerste avond de speeltuin was voor de persoonlijke singer-songwriters, had het hoofdpodium voor de torens van de kerk een bom actie in petto. A Celebration of Prince by Beautiful Strangers hengelde het publiek binnen met jeugdsentiment of nostalgie van Prince. Na ‘1999’ en ‘Purple Rain’, was het uitkijken naar ‘I Can’t Live In A Living Room’ van de ervaren West-Vlaamse rockband Red Zebra. Die onverwoestbare klassieker liet niet lang op zich wachten en lanceerde definitief het volksfeest dat pas maandag 15 augustus uitdooft. Op die afsluitende dag, brengen de Paulusfeesten nog een eerbetoon aan Arno.

De programmatie van de Paulusfeesten vind je op https://paulusfeesten.be

Fotogalerij