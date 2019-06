Ontdek de West-Vlaamse zomerbars

De Focus en WTV festivalreporters schuimen deze zomer opnieuw heel wat pop-up zomerbars in West-Vlaanderen af. We stellen alle bars graag aan jullie voor.

De zomer staat terug voor de deur en wie denkt aan de zomer, denkt ongetwijfeld aan een gezellige zomeravond met verfrissende cocktails en lekkere hapjes. En laat een zomerbar daar nu dé ideale plaats voor zijn. Ook onze festivalreporters bezoeken verschillende pop-up zomerbars in West-Vlaanderen. Want wat is er leuker dan een lekker drankje in een gezellige zomerbar?

Scores voor sfeer, de kaart en hygiëne

Onze festivalreporters gaan binnenkort overal langs en geven alle zomerbars een beoordeling. En uiteraard bundelen we ook alle praktische informatie (openingsuren, parkeermogelijkheden etc) in een handig overzichtje per zomerbar

