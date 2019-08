Nostalgisch feesten in Middelkerke

Dit weekend valt er heel wat beleven aan de kust en onze festivalreporter is erbij! Ze begon alvast in Middelkerke, waar de zesde editie van Nostalgie Beach plaatsvond.

10 uur feest

De deuren van het festival gingen al om 10 uur open. De vroege vogels onder ons konden hun koffietje komen drinken op het terrein om er daarna meteen goed in te vliegen met de Nostalgie All-Stars. Op het terrein was het 10 uur aan een stuk een dik feestje, want er was geen enkel moment stilte op de weide. Tussen alle toppers van artiesten door werden de grootste hitjes gespeeld door de boxen, stilstaan was op Nostalgie Beach geen optie.

Op Nostalgie Beach is er slechts een podium met acts, maar wat voor één! De mainstage was de ganse dag goed gevuld. Artiesten als Wet Wet Wet, Big Country, Status Quo en Clouseau wisten heel wat volk te lokken naar het festival.

Muziek, eten en genieten

Honger lijden ging je er zeker niet doen. In de food court stonden er verschillende foodtrucks. Van wafels op een stokje tot pasta en high class hotdogs van Würst, er was voor elk wat wils.

Naast de muziek was er ook ruimte voor ontspanning. Op het terrein had je plek genoeg om even rustig te genieten van de muziek, de sfeer en een lekker drankje of hapje. Je kon er ook tal van randactiviteiten doen.

Het winderige weer kon de festivalgangers niet stoppen. Van de eerste tot de laatste bezoeker van Nostalgie Beach, iedereen had een grote glimlach op zijn of haar gezicht. Puur genieten dus!

Fotogalerij Nostalgie Beach