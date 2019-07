Muziek, zon en animatie ten top op Cactusfestival

Het Cactusfestival is voor veel Bruggelingen een jaarlijkse traditie, maar dat geldt zeker ook voor een trouw publiek niet-West-vlamingen. Dit jaar was het festival voor het eerst volledig uitverkocht. Het was er dus gezellig druk, in het Minnenwaterpark, maar dat zorgde voor een extra toffe sfeer op het terrein.

Het ganse weekend door kon je concerten van allerlei toppers bijwonen. Niet enkel op de mainstage kon je genieten van topacts, ook in de Kiosk kon je je beste danspasjes boven halen bij een sterke line-up.

Kunst van de bovenste plank

Het Minnenwaterpark werd dit jaar dankzij de mannen van Tentakel prachtig aangekleed. Het gezelschap zorgde voor mooie ontwerpen die het park invulden. De Skybar had dankzij Tentakel dit jaar een toffe, groene aankleding.

Kinderen boven in Oasis

Aan animatie voor kinderen geen gebrek op het Cactusfestival. In het kinderdorp Oasis waren de kinderen baas. Van circustrucjes tot grime, je vervelen was geen optie. Ook de “sterkste man ter wereld” zorgde voor de nodige animatie. Hij trok met volle overtuiging de kindertrein op gang, letterlijk dan.

Drie dagen schitterend weer, een sterke line-up en tal van activiteiten. Dat was Cactusfestival 2019.

Lees ook

Fotogalerij Cactusfestival