Moosebar brengt après-ski naar Kortrijk

Gisteren was het weer tijd voor een bezoek aan een winterbar in onze provincie. Festivalreporter Naomi ging op stap naar de Moosebar in Kortrijk. Wat zij van haar bezoek vond, lees je hier.

Lasst uns tanzen

Toen ik toekwam in de Moosebar voelde ik meteen de feestdagen dichterbij komen. Ik kreeg meteen een glimlach op mijn gezicht, want wie wordt nu niet gelukkig van een goede kerstsfeer?

Nadat je je eerste voet binnen hebt gezet, voel je je al lang niet meer in Kortrijk. Het is precies of je net van een dag skiën komt en op zoek bent naar wat warmte. De muziek en de bediening maken het plaatje helemaal af: voor een echte après-skisfeer moet je hier zijn.

Je kan je overal opwarmen, zo staat er buiten een echte Oostenrijkse hot tub. Binnen wordt het snel goed warm, dus een dikke winterjas heb je hier zeker niet nodig.

De bar is makkelijk te bereiken met de auto. Je kan je wagen kwijt op de parking van de Kinepolis, waar je wel 2 euro voor betaalt.

Sfeer: 4,5/5

Jenever, Jägermeister of… Almdudler?

Jezelf opwarmen met een typische jenever of Jägermeister? Dat kan! Maar een warme choco of koffie zal je er niet vinden. Ook in deze winterbar kon de kruidenfrisdrank Almdudler niet ontbreken. De drankjes vind ik persoonlijk wel wat aan de dure kant.

Voor een heel kleine honger kan je ook in de Moosebar terecht. Je kan er je favoriete frituursnack gewoon uit de muur halen, voor maar twee euro.

Heb je zin gekregen om je je helemaal onder te dompelen in Oostenrijkse sferen? De Moosebar is elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond open, en dat nog tot eind februari. Voor meer informatie kan je op hun Facebookpagina terecht.

Drinks: 3/5

Fotogalerij Moosebar Kortrijk