Lions Boulevard Waregem: lekker eten en een fantastische sfeer

De zomer wordt goed ingezet in Waregem. Voor het vierde jaar op rij kunnen jong en oud genieten tijdens Lions Boulevard. Op dit smaak- en belevingsfestival rond de stadionvijvers is er heel wat te beleven. Er zijn verschillende foodtrucks, een grote kinderstad, een home made market en optredens.

Voor elk wat wils

In totaal zijn er achttien foodtrucks op Lions Boulevard. Er is dus voor elk wat wils. Je kan er proeven van slaatjes, Vietnamese lekkernijen, verse pizza’s, vegetarische gerechten, hamburgers en zoveel meer. Opvallend was een foodtruck met als thema de rijkswacht. De eigenaars waren dan ook gekleed zoals de ‘gendarms’ van vroeger. De zoetemondjes onder ons hebben ook een grote keuze op Lions Boulevard. Er staan foodtrucks met pannenkoeken, ijsjes en oliebollen. Ik proefde een pannenkoek met speculaas, appel en karamel, en ik kan die zeker aanraden! Wie na al dat eten dorst heeft gekregen, kan genieten van een fris biertje, een frisdrank of een cocktail.

Spelen in de kinderstad

In de kinderstad kunnen kinderen zich uitleven op maar liefst een twintigtal springkastelen. Ik zag vele jongens en meisjes die zich aan het parcours in de speelbus waagden, een omgebouwde dubbeldekker. Voor veel kinderen mocht het wat avontuurlijker. Het was dan ook aanschuiven aan de reuzeglijbaan. Maar aan de lachende gezichten te zien, vonden de kinderen het geen probleem om een beetje te wachten.

Snuisteren tussen de kraampjes

Naast foodtrucks en een kinderstad, is er op Lions Boulevard ook een home made market. Mensen uit de regio verkopen er zelfgemaakte producten. De creatievelingen staan klaar om met veel enthousiasme over hun producten te vertellen. Op de home made market kan je terecht voor handgemaakte juweeltjes, wenskaarten, zeepjes, gehaakte knuffels en prachtige origami.

Heb je nu ook zin gekregen om naar Lions Bouvelard te gaan? Vandaag kan je nog de hele dag genieten van lekker eten en een fijne sfeer rond de stadionvijvers in Waregem.

Fotogalerij