Kortrijk bruist tijdens Sinksenfeesten

Sinksenfeesten. Voor elke Kortrijkzaan is het elk jaar opnieuw uitkijken naar het Pinksterweekend. En terecht. Want ook dit jaar viel er opnieuw heel wat te beleven in het centrum van de stad. Zelfs het tegenvallende weer kon de pret niet bederven.

Onze festivalreporter Lieze ging zondagnamiddag even kijken. Lees hier haar verslag.

Ondanks het mindere weer was het zondagnamiddag gezellig druk in Kortrijk. Op zowat alle pleinen en verborgen plekjes in de stad viel er wel wat te beleven. Zo liep ik langs een dansoptreden van Bodyshake op het Schouwburgplein en was het aan de verlaagde Leieboorden genieten van knappe straattheateracts en kinderanimatie. Maar hét paradijs voor de kinderen was ongetwijfeld het Begijnhofpark. Dansen op muziek, schminken, waterspelletjes, … het was er allemaal mogelijk. Leuk voor de ouders ook natuurlijk, want zij konden ondertussen genieten van een pintje of iets anders.

In het Boerenhol ging het er minder rustig aan toe. Daar konden de rockers hun energie kwijt tijdens Roadrock, een live music contest voor opkomende rockbands uit heel Vlaanderen. Een grote rommelmarkt - respect voor wie zich niet liet afschrikken door de regenbuien! - verbond het ene leuke plein met het andere, achter elke hoek wachtte een nieuwe verrassing. Een straattheateract, muzikaal talent uit de buurt, een leuk terrasje of een foodtruck om de honger te stillen.

25.000 herbruikbare bekers

Duurzaamheid was dit jaar een belangrijk thema op de Sinksenfeesten. Zo werden er 25.000 herbruikbare bekers gebruikt en was er de ‘peuk in de pocket’. Dat zijn zakjes waar rokers hun uitgedoofde sigaret in kunnen steken. Het moet de mensen aansporen om geen sigaretten op de grond te smijten.

Het was voor mij ongetwijfeld een aangename kennismaking met de Sinksenfeesten in Kortrijk. Het is de ideale uitstap voor iedereen: een gezin met kinderen of een groep vrienden, iedereen geniet tijdens de Sinksenfeesten van een bruisend Kortrijk. Tot snel!

Fotogalerij