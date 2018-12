Kerstmagie in het kasteel van Vlamertinge

Een betoverende theaterwandeling

Er was paniek deze namiddag in het kasteel van Vlamertinge. De prinsessen van het kasteel waren verdwenen! Tijdens een kerstwandeling konden jong en oud op zoek gaan naar de vermiste prinsesjes. Met hulp van de vele elfjes doorzochten de deelnemers alle kamers en gangen van het kasteel. Tijdens deze wandeling van een uur werd er gezongen, gedanst en gelachen. Om iedere hoek was er een korte theatervoorstelling door één van de elfjes. Ook andere kerstfiguren waren van de partij, zoals Rudolf het rendier en de kerstman.

Kerstmagie in een fabelachtig decor

Het kasteel werd voor de theaterwandeling ‘Kerstmagie’ omgetoverd in een sprookjeskasteel. Eenmaal door de deur, werd het publiek meteen meegezogen in het kerstverhaal. Van de inkom tot de trappenhal, het hele kasteel was versierd. Er waren kerstbomen, slingers, lichtjes en pakjes. De belichting in de verschillende delen van het kasteel zorgde voor net dat tikkeltje meer. De kinderen waren onder de indruk van het verhaal en het decor. Maar hun ouders en andere volwassenen genoten ook met volle teugen van de magie in het kasteel. Na de wandeling konden de deelnemers genieten van een hapje en een drankje in de gezellige winterbar.

P.S: Bekijk het bezoek van onze festivalreporter aan het kasteel van Vlamertinge op onze Instagram Stories

