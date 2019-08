Johnny's en Marina's gaan Total Loss op Kamping Kitsch

Gisteren troepten zo'n twintigduizend Johnny's en Marina's uit alle streken van het land samen op het marginaalste familiefeest van het jaar. Festivalreporters Hadelicious en Michamara trokken eropuit met de micro en het fototoestel in de hand om de leukste kiekjes te schieten.

Ongeziene sfeer

Marina Wally beschreef Kamping Kitsch als fantastisch en was helemaal onder de indruk van de festivalgangers. Betty was verbouwereerd en Sergio beleefde dan weer zijn eigen fata morgana. Ook bij de festivalgangers zat de sfeer op en top goed. Iedereen haalde gisteren zijn mooiste kleren uit de kast en transformeerde tot een hete tijger, tante nonneke, een prima ballerina of trok een Speedo aan, allemaal goed op Kamping Kitsch. Onder de blakende zon werd de zonnecrème met plezier gretig uitgesmeerd en werd het zo nog heter.

Total loss

De Romeo's prijkten bovenaan de affiche op dit marginale festival in Kortrijk. Het publiek werd helemaal wild en ging total loss toen deze drie charmante heren op het podium verschenen. Menig vrouwenharten gingen sneller kloppen bij het zien van deze mooie verschijningen en iedereen ging uit zijn dak. Hun hits werden meegezongen door elke Johnny en Marina op de Mijn Stage.

Baden met Hot Marijke

Naast optredens van onder andere Sergio, Lasgo, Fret Tet en de Swinging Tepelboys, was er voldoende randanimatie om je namiddag op Kamping Kitsch goed te vullen. Zo kon je gezellig baden met Hot Marijke, paaldansen met Timtation of een rondje maken op de kermis. Conclusie: ons zie je volgend jaar terug!

Fotogalerij