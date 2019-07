IJslandcruise: het reisverslag

Woensdag 10 juli – ISAFJORDUR (IJsland)

Vanmorgen vroeg zijn we in Isafjordur aangekomen. Deze plaats ‘aan het einde van de wereld’ is alleen bewoonbaar op de vlakke stukken kust. Het is een beetje geïsoleerd van de rest van het land. Heel wat IJslanders zijn hier zelf nog nooit geweest. Isafjordur heeft een kleine bevolking, die leeft van de vis. Over die vis en dat vissersbestaan komen we dan ook alles te weten. We proeven van de droogvis en van de 'haai'. Maar veel kijkers zijn maar wat blij als er na dat stukje haai schnapps komt om door te spoelen...

We varen van Isafjordur ook naar het eilandje Vigur. Dat is sinds 1884 al in handen van een zelfde familie. Vandaag wordt hier niet meer 'geboerd'. Er zijn geen boerderijdieren meer, en dat betekent dat de vogels en de eenden op dit eilandje vrij spel hebben... Hier krijgen we naar hartelust papegaaiduikers en zeehonden te zien. Er zijn heel veel Noorse Sternen - die kun je absoluut niet missen... Het broedseizoen zorgt ervoor dat ze ons massaal om de oren komen vliegen... Het is wandelen met een stok in de hand met een vlagje op... Zodat de vogels zich vooral concentreren op 'dat hoogste punt'...

Hier op Vigur zijn er ook zo'n 7000 Eidereenden, de helft vrouwtjes, die jaarlijks samen voor zo'n 60kg eidereendpluimpjes zorgen... En dat voor vele warme donsdekens, kussens en kledij...