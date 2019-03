Iedereen wetenschapper op de Grote Schelpenteldag

We hebben het bijna allemaal ooit wel eens gedaan: schelpen rapen op het strand. Op zaterdag 16 maart 2019 kon je dit doen volledig in het teken van de wetenschap. Dan werd namelijk de tweede editie van de Grote Schelpenteldag georganiseerd aan onze kust.

De Grote Schelpenteldag is een initiatief van EOS, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Natuurpunt, Kusterfgoed, de Strandwerkgroep en de provincie West-Vlaanderen. Het concept is eenvoudig: verzamel honderd schelpen en breng ze naar een verzamelpunt in een van de tien Vlaamse kuststeden. Op deze locaties vertellen zo’n 80 vrijwilligers en natuurgidsen je met plezier alles over schelpen.

De deelnemers kunnen zelf hun schelpen identificeren en in verzamelbakken leggen. Deze gegevens worden nadien opgeslagen in een databank. Met de gegevens gaan later onderzoekers aan de slag. Alle deelnemers krijgen een schelpenboekje als aandenken mee naar huis.

Meer dan een weekdier

Naast het feit dat schelpen rapen heel leuk is, zijn de weekdiertjes ook interessant voor de wetenschap. De resultaten van de Schelpenteldag leren wetenschappers heel wat meer over de zeedieren en de evolutie van onze kust. Het helpt onder andere om de diversiteit van onze kust in kaart te brengen. Zo kunnen schelpen ons heel wat vertellen over bijvoorbeeld de klimaatverandering.

Wie stoot de kokkel van de troon?

Vorig jaar vond de eerste editie van de Schelpenteldag plaats. Toen werden 30.000 schelpen geteld en 50 verschillende soorten geïdentificeerd. Dit jaar hoopte de organisatie 100.000 schelpen te verzamelen. Dat streefdoel werd niet gehaald. Ondanks het barre weer werden er vandaag in totaal 50.000 schelpen geteld.

Uit de massale telling van vorig jaar bleek dat de kokkel de meest voorkomende schelp is aan de Noordzeekust. Of de kokkel dit jaar opnieuw de meest voorkomende schelp is, zal de telling uitwijzen…

Kon je er dit jaar niet bij zijn? Niet getreurd! Coördinator Jan Seys van het VLIZ vertelde ons dat er volgend jaar opnieuw een Grote Schelpenteldag zal plaatsvinden.

