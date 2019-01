Ice Bar XL brengt gezellige danschalet naar Knokke

Voor de laatste keer ging festivalreporter Naomi op bezoek in een West-Vlaamse winterbar. We waren te gast in de Ice Bar in Knokke-Heist. Het verslag lees je hier.

Plezier verzekerd

De Ice Bar is geen grote bar, maar wel een kleine, gezellige chalet. De chalet is, naar jarenlange traditie, te vinden op het Bunneplein. Als je zin hebt in een gezellige babbel, ga je best ergens anders heen. Deze winterbar is echt ontworpen om te feesten. Je kan er je drankje bestellen aan een bar die over heel de chalet uitgestrekt is.

De Ice Bar was normaal gezien enkel op vrijdag, zaterdag en zondag open. Tijdens de kerstvakantie kon je er elke dag terecht. Een lange feestnacht zal je hier niet beleven, want de muziek stopt stipt om 23 uur.

Je kan je auto makkelijk in de buurt kwijt. Je kan parkeren op straat en betaalt er tot en met 19 uur voor je parking.

Sfeer: 4/5

Jenever, glühwein of warme choco? Het kan!

Ik heb nu al veel West-Vlaamse winterbars bezocht, en waar ik altijd naar op zoek ben, heb ik in de Ice Bar gevonden: een warme choco! Het was niet de eerste winterbar waar je van dit warme drankje kunt genieten, maar in een dansbar zoals deze had ik geen warme choco verwacht. Een aangename verrassing dus.

Je betaalt in de Ice Bar met jetons die je aan de voorkant van de chalet kunt kopen. Heb je grote dorst? Geen nood, met een “zuipkaart” voor €25 lijd je zeker geen dorst.

Voor een kleine honger kan je hier genieten van een lekkere croque-monsieur.

Heb je deze winterse chalet nog niet bezocht? Geen nood! Je kan er vanavond en morgenavond nog terecht voor een laatste winterse drink, voor het werkleven weer écht begint.

Drinks: 3,5/5

