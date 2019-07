Hype-O-Dream: stevig dancefestival in Waregem

Nieuwe locatie

De zevende editie van Hype-O-Dream vond dit jaar niet meer plaats op de Hippodroom in Waregem. Het festival ging voor het eerst door op de Weymeerschen. Deze nieuwe locatie in Waregem gaf het sterk groeiende festival de kans om op een verantwoorde manier te kunnen uitbreiden. Een groot voordeel van deze ruimere locatie is dat het makkelijk bereikbaar is met het treinstation op amper vijf minuten stappen.

Vijf podia

Een nieuwe locatie zorgt voor heel wat organisatorische aanpassingen maar daar was voor de festivalgangers niks van te merken. Het was een editie om 'u' tegen te zeggen. Hype-O-Dream was voor onze festivalreporter een unieke en zalige beleving. Grote namen zoals Tourist LeMc, Henri PFR en Bakermat gaven het beste van zichzelf.

Niet alleen de artiesten hebben voor heel tevreden festivalgangers gezorgd, ook de aankleding van het festival mocht er zijn. Dit jaar was het thema van Hype-O-Dream 'route 66'. Het festivalterrein werd versierd met oldtimers maar het paradepaardje van het festival is toch de Mirage mainstage, die voor deze editie werd omgedoopt tot motel. Naast de mainstage had het festival nog vier podia, namelijk de Fantasy stage, Flashback stage, Mystery stage en Wet Dream stage. De weergoden waren het festival goed gezind. Op een paar lichte en vooral heel korte regenbuien na was het festival zo goed als droog en kwam de zon zelf even kijken.

