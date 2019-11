Hotel Mercure Roeselare viert vijfde verjaardag met Halloween Run

Hotel Mercure in Roeselare organiseerde voor het eerst de Mercure Halloween Run. Rond het Accent Business Park liepen deelnemers 5 of 10 kilometer voor het goede doel.

Hotel Mercure in Roeselare bestaat vijf jaar en dat wil het niet zomaar laten voorbijgaan. Hotelmanager Cédric Decaestecker en zijn team organiseren vijf evenementen ten voordele van vijf Roeselaarse goede doelen. De Mercure Halloween Run is het derde event in dat rijtje en was meteen een groot succes: jong en oud kozen voor een sportieve zondagvoormiddag.

Voor het goede doel

Mannahuis, Kloen, Televestiaire, Onze Kinderen en De Rode Lopers: dat zijn de vijf doelen die Hotel Mercure in het kader van zijn vijfjarig bestaan willen steunen. De Rode Lopers organiseren sportactiviteiten om te strijden tegen kanker, Kloen is een organisatie van ziekenhuisclowns, Mannahuis is een sociaal restaurant en ook Televestiaire en Onze Kinderen helpen mensen in nood. De opbrengst van de eerste Mercure Halloween Run gaat integraal naar die warme organisaties.

Concreet kozen de sportievelingen voor een parcours van 5 of 10 kilometer. Kinderen konden een halve of volledige kilometer lopen – eventueel in griezeloutfit. Net voor de start van elke tour was er een warming-upmoment met presentator Filip D’Haeze die je kent van Swoop. Tussendoor interviewde hij sportschepen José Debels en Katrien Rogiers, de meter van het loopevent. Na afloop konden zowel lopers als supporters genieten van een soepje, iets fris of een snack van één van de foodtrucks. Iedereen was het er trouwens over eens: dit loopevent was prima georganiseerd en veel deelnemers kijken nu al uit naar de tweede editie.