Hollywood of Oostende? Dit was Bal Rat Mort

Gisteren was het tijd voor de 121 ste editie van Bal Rat Mort in Kursaal Oostende. Tijd voor glitter en glamour tijdens The Red Carpet Edition van het bal: tijd voor Vintage Hollywood!

Dames, maak je lippen knalrood en heren doe je beste kostuum aan, want tijdens Bal Rat Mort wil je niet onderdoen voor de rest!

Glitter, glamour and a touch of hairspray

Het Kursaal van Oostende kreeg gisteren een Hollywood make-over. De gasten konden voor de ingang meteen al poseren op de rode loper. Enkel de vele paparazzi ontbraken om je als een echte celebrity te voelen.

Voor degene die zoals mij geen echte ster zijn in make-up en coupe was er de Beauty Boudoir waar je je gratis kon laten verwennen. Het juiste kapsel en de juiste ‘touch of make-up’ om je Vintage Hollywoodlook af te maken, kon je in de Beauty Boudoir vinden.

Liveacts, optredens en nog veel meer

Naar huis gaan en denken dat je avond maar saai was, kan echt niet na een nachtje Bal Rat Mort. Er was tijdens de avond heel wat te beleven.

Was je ervan overtuigd dat jij de perfecte Vintage Hollywoodlook had? Dan kon je je aan het begin van het bal inschrijven voor de kostuumwedstrijd. De prijs voor 'beste kostuum' kon dan wel eens de jouwe zijn.

Poseren bij een levensgroot Oscarbeeldje of Batman? Dat kon in de fotocorner. Toch geen fan van al die foto’s en wil je gewoon feesten? Geen probleem. Dankzij liveacts van onder andere Coco Junior en de enige (niet zo echte) Marilyn Monroe kon je maar beter met goede dansschoenen naar het bal gaan.

Een hongertje gekregen van al dat feestgedruis? Dan kon je zeker en vast genieten van een snack in, hoe kan het ook anders, Hollywoodstijl.

Kortom, stijlvol carnaval vieren kan zeker en na 121 edities blijft Bal Rat Mort verrassen met leuke thema’s om je helemaal in uit te leven. Ik ben alvast benieuwd naar wat volgend jaar zal brengen.

Fotogalerij Bal Rat Mort 2019