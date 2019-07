Hekserij in Beselare tijdens tweejaarlijkse stoet

Dat Beselare iets met heksen heeft, is al lang geen geheim meer. Het dorp staat al jaren bekend als de toveressenparochie en anno 2019 is het de 60e keer dat de heksenstoet georganiseerd wordt. Dat kan tellen! Gelukkig betekent dat niet dat iedere stoet er hetzelfde uitziet. Heel wat toeschouwers waren het erover eens: ‘Het is telkens in spanning afwachten welke kostuums, wagens en attributen er te zien zullen zijn’.

Griezelen in thema

Voor het eerst koos de organisatie voor een thema om de stoet rond te regisseren. Met ‘de boel op stelten’ gaat het heksencomité voor een dubbelzinnige naam. Enerzijds is het niet vreemd dat heksen de boel wel eens stevig op stelten kunnen zetten, anderzijds liepen er opvallend veel heksen letterlijk op stelten in de stoet. Goed gekozen, dus!

Eindigen met dorpsfeestje

Na de heksenstoet veranderde Beselare in een denkbeeldige pop-upzomerbar. Een groep zangers-violisten gaf het beste van zichzelf op het pleintje en overal waren er kraampjes om de kleine honger te stillen. Hoewel normaal gesproken vooral de inwoners van het dorp zelf op zo’n feestjes afkomen, waren er ook heel wat mensen uit andere gemeenten aanwezig. De heksenstoet staat zelfs in hun agenda met stip genoteerd.

Tevreden voorzitter

Charles Bayart is de voorzitter van het heksencomité en sprak van een topeditie. ‘We hadden vooral veel geluk met het weer. Hoewel deze week ons de warmste dag ooit gemeten bracht, kon het nog alle richtingen uit. We hoopten vooral dat het droog bleef en dat gebeurde ook. Ik ben een tevreden voorzitter’, klonk het.