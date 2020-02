Heist Carnaval groot feest ondanks felle wind

De weersomstandigheden zagen er even niet gunstig uit voor de carnavalisten in Knokke-Heist. Op de valreep werd beslist de stoet te laten doorgaan en maar goed ook: het werd een plezant feest!

Zondagvoormiddag kondigde het KMI over het hele land officieel code geel aan. Een storm zou roet in het eten gooien voor heel wat Vlaamse carnavalisten. Gelukkig voor de feestvierders van Knokke-Heist besliste het gemeentebestuur -mits enkele veiligheidsmaatregelen- de stoet te laten doorgaan. Het was dus wellicht de mix van grote opluchting en nog grotere uitbundigheid die voor de prima carnavalssfeer zorgde.

De organisatie koos voor een alternatieve route, startte de stoet een halfuurtje later en vroeg de carnavalisten voor één keer geen uitschuifbare delen te gebruiken. Eens de kogel door de kerk was en iedereen op de hoogte werd gesteld van de veiligheidsmaatregelen was er geen weg terug: Heist Carnaval moest en zou een groot feest worden. En dat lukte. Zelfs toen een hevige regenvlaag uitbrak, bleven de toeschouwers vol verwondering kijken en gaven de carnavalisten nog meer het beste van zichzelf.

De zondagsstoet startte rond het Stationsplein van de gemeente met de wagen van Keizer Bieze I voorop. Het is 17 jaar geleden dat Heist Carnaval nog eens een Keizer aanstelde. De uitverkorene was voor de derde keer op rij verkozen tot Prins Carnaval en kreeg daarom de eer. Tussen de andere wagens dansten Jommekes, cowboys, prima ballerina’s, stormtroopers en galliërs (zie fotogalerij onder dit artikel). Alle onderdelen aan de wagens bleven goed vastzitten en niemand geraakte gewond. De stoet laten doorgaan bleek dus uiteindelijk de juiste beslissing.