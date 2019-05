Hagel houdt wandelaars niet tegen

Al om acht uur 's morgens gingen de eerste sportievelingen van start met op het menu verschillende afstanden. De Grote Markt in Blankenberge vulde zich steeds meer met zowel geëngageerde groepen als enkelingen. Men kon namelijk kiezen tussen de familie-ervaring (7 of 15km), de meer uitdagende routes (24 of 42km) en het jubileumprogramma (50 km).

Moedig tegen de weergoden

Hoe hard de weergoden ook probeerden, de wandelaars verloren de moed niet. Hagel, regen en wind vuurden ze af op de kuststad, maar het gros van de ingeschrevenen zette door met de glimlach. Ze kregen er uiteindelijk een verwarmend zonnetje voor in de plaats.

In het bezoekerscentrum Groenwaecke in Uitkerke verzamelden de verschillende groepen opnieuw voor het eerst. Een broodje, een tasje soep of een fris pintje, je kon het allemaal krijgen van de vrienden van Natuurpunt. Tussen de wandelaars mengden zich ook natuurliefhebbers en vogelspotters. Eigenlijk een grote groep vriendelijke gelijkgezinden.

Voor elk wat wils

Daarna ging de tocht verder richting de kerk van Uitkerke. Rondom werden verschillende kinderanimaties op poten gezet om ook de kleinsten wat ontspanning te geven. Een mobiele kinderboerderij, springkastelen, grime of dansen op de hitjes van Stick Disco. Voor elk wat wils. De ouderen genoten van een welgekomen snack of een lekker biertje.

Samen met de Dudzeelse fanfare kon je de laatste hectometers terug richting Grote Markt van Blankenberge afleggen. Daar verzamelden alle wandelaars zich opnieuw en werd er duchtig nagekaart over de route en de ervaring. Sommigen waren echter nog maar halfweg en gaan op de tweede dag opnieuw op pad.

Ook op andere plaatsen was er trouwens genoeg ruimte voor extra's. Zo stond er een rommelmarkt in Zuienkerke, dompelden ze je op het strand onder in de Week van de Zee, en kon je onderweg proeven van diverse lekkernijen. De Tweedaagse is meer dan wandelen, het is genieten. Het volk vormt dan ook een allegaartje aan soorten groepen. Jonge gezinnen, getrainde wandelclubs, voorbereidende legerformaties, je vindt ze hier allemaal. En op zondag wandelt zelfs burgemeester van Blankenberge, Daphné Dumeru mee!

Herbeleef het via onze Instagramstories!